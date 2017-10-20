Гавирия выиграл второй этап велогонки «Тур Гуанси»

Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия из команды Quick-Step Floors выиграл второй этап велогонки «Тур Гуанси» в Китае. Он преодолел 156,7 км за 3 часа 43 минуты и 54 секунды.

Второе место занял немец Макс Вальшайд из Team Sunweb, третьим стал голландец Воутер Випперт из Cannondale-Drapac. Россиянин Павел Кочетков из команды Katusha-Alpecin финишировал 26-м.

Гавирия, победивший и на первом этапе, лидирует в генеральной классификации, опережая швейцарца Сильвана Дилье из BMC Racing Team на 5 секунд. Кочетков — 26-й.