Готарек: лёд в Москве очень быстрый, мы даже были в шоке

Итальянские фигуристы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек прокомментировали выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. После первого дня соревнований итальянцы занимают третье место. Только они смогли навязать борьбу трём российским парам.

«Мы очень довольны выступлением. Особенно понравилась публика — поддержка болельщиков помогла нам кататься», — передаёт слова Маркеи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Лед очень быстрый: мы даже были в шоке, но потом привыкли», — добавил Готарек.