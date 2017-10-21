«Водник» сыграл вничью с «Уральским трубником», оба клуба вышли в плей-офф

Архангельский «Водник» сыграл вничью с «Уральским трубником» из Первоуральска в матче международного турнира по хоккею с мячом в Швеции — 1:1.
Первая половина матча осталась за «Уральским трубником» — ворота соперника поразил Андрей Герасимов. После перерыва счёт сравнял Дмитрий Логинов.
В результате «Водник» занял первое место в группе. «Уральский трубник» вышел в плей-офф со второго места.
Хоккей с мячом. ЭксТе Кубок — 2017. Юсдаль, Швеция
Третий тур
«Водник» (Архангельск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) – 1:1 (0:1).
Голы: Дмитрий Логинов, 39 — Андрей Герасимов, 27.