«Водник» сыграл вничью с «Уральским трубником», оба клуба вышли в плей-офф

Архангельский «Водник» сыграл вничью с «Уральским трубником» из Первоуральска в матче международного турнира по хоккею с мячом в Швеции — 1:1.



Первая половина матча осталась за «Уральским трубником» — ворота соперника поразил Андрей Герасимов. После перерыва счёт сравнял Дмитрий Логинов.



В результате «Водник» занял первое место в группе. «Уральский трубник» вышел в плей-офф со второго места.



Хоккей с мячом. ЭксТе Кубок — 2017. Юсдаль, Швеция

Третий тур



«Водник» (Архангельск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) – 1:1 (0:1).



Голы: Дмитрий Логинов, 39 — Андрей Герасимов, 27.