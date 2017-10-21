Рогонов: мы справились с произвольной программой, и оценки об этом говорят

Алексей Рогонов, выступающий в спортивной паре с Кристиной Астаховой, прокомментировал прокат произвольной программы под музыку из фильма «Ла-Ла Ленд» на этапе Гран-при в Москве. Значительно улучшив личный рекорд во второй день соревнований, Астахова и Рогонов поднялись на третье место.

«Сегодня справились с волнением, физическим состоянием, несмотря на то что прокат был тяжёлый. Пока сложно сказать, с чем это связано. Какой-то старт получается лучше, какой-то — хуже. На физическое состояние влияет много факторов, обычно это всё всплывает во второй части программы. Но, повторюсь, мы справились и оценки об этом говорят.

Наш постановщик принёс нам музыку, мы тут же посмотрели фильм — он нам очень понравился. Программу начали ставить ещё в апреле», — передаёт слова Рогонова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.