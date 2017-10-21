«Уральский трубник» и «Водник» разыграют «ЭксТе Кубок – 2017»

Первоуральский «Уральский трубник» и архангельский «Водник» сыграют в финале международного турнира по хоккею с мячом «ЭксТе Кубок – 2017», который проходит в Швеции.

«Уральский трубник» в полуфинальном матче обыграл шведский «Эребру» со счётом 6:2. В составе российской команды дубль оформил Сергей Почкунов, по разу отличились Андрей Герасимов, Петр Цыганенко, Вячеслав Маркин и Михаил Красиков.

Архангельский «Водник» победил шведский «Юсдаль» со счетом 6:3. В составе победителей дважды отличился Александр Насонов, по голу забили Александр Антонов, Александр Тюкавин, Евгений Дергаев и Алексей Гладышев.

Накануне на групповом этапе финалисты сыграли вничью – 1:1.