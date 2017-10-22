«Уральский трубник» выиграл международный турнир «ЭксТе Кубок – 2017» в Швеции

«Уральский трубник» из Первоуральска стал победителем международного турнира по хоккею с мячом «ЭксТе Кубок – 2017», который завершился в Швеции. В финале «Уральский трубник» с минимальным преимуществом обыграл другую российскую команду – архангельский «Водник» — со счётом 3:2. Победным стал мяч, забитый Дмитрием Черных.

Хоккей с мячом. «ЭксТе Кубок – 2017». Юсдаль, Швеция

Финал

«Водник» (Архангельск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) – 2:3 (1:2).

Голы: Насонов, 31, Тюкавин, 50 — Герасимов, 4, Ширяев, 29, Черных, 39.