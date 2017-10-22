«Художница» Бравикова стала абсолютной победительницей этапа Гран-при в Брно

Россиянка Юлия Бравикова стала абсолютной победительницей шестого этапа Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в Брно (Чехия). После победы в многоборье Бравикова была лучшей во всех четырёх упражнениях: с обручем, мячом, булавами и лентой. Ещё одна россиянка Полина Хонина была второй с булавами, обручем и мячом, а также третьей с лентой.
Художественная гимнастика. Шестой этап Гран-при. Брно, Чехия
Обруч
1. Юлия Бравикова (Россия) – 18,700.
2. Полина Хонина (Россия) – 17,100.
3. Алессия Руссо (Италия) – 16,350.
Мяч
1. Юлия Бравикова (Россия) – 18,600.
2. Полина Хонина (Россия) – 17,700.
3. Алессия Руссо (Италия) – 15,950.
Булавы
1. Юлия Бравикова (Россия) – 18,950.
2. Полина Хонина (Россия) – 17,650.
3. Юлия Евчик (Беларусь) – 17,050.
Лента
1. Юлия Бравикова (Россия) – 18,050.
2. Юлия Евчик (Беларусь) – 16,050.
3. Полина Хонина (Россия) – 15,850.