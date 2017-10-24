Закарин — 15-й в итоговом рейтинге Мирового тура UCI

Россиянин Ильнур Закарин (1686 очков) из команды Katusha-Alpecin сохранил за собой 15-ю строчку в итоговом рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов. Лидером остался бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC (3582). На второй позиции располагается победитель «Тур де Франс» и «Вуэльты-2017» британец Кристофер Фрум из Sky (3452), на третьей — победитель «Джиро д'Италия» 2017 года голландец Том Дюмулен из Sunweb (2545).

В командном зачёте первое место заняла британская Sky (12 689). На второй позиции — бельгийская Quick-Step Floors (12 433), на третьей — американская BMC (10 539), сообщает официальный сайт Международного союза велосипедистов.

В зачёте наций Россия заняла 17-е место (3342). Первой стала Бельгия (14605), второй — Италия (14 066), третьей — Франция (12193).