Звезда шоу «Голос» выступит на турнире памяти Нусуева как певец и борец

26 октября звезда шоу «Голос», борец ЦСКА Торнике Квитатиани выступит на церемонии открытия международного турнира памяти Шевалье Нусуева в Москве, а на следующий день поборется на турнире в весе до 97 кг, сообщает официальный сайт ФСБР.



В первый день турнира будут разыграны медали в весовых категориях до 57, 61, 65 и 70 кг. Главными звёздами дня станут олимпийские чемпионы Сослан Рамонов и Джамал Отарсултанов. Во второй день определятся победители и призёры в весовых категориях до 74, 86, 97 и 125 кг. На ковёр выйдут трёхкратный чемпион мира, призер Олимпиады-2012 в супертяжёлом весе Билял Махов, призёры чемпионата мира—2017 Хетик Цаболов и Владислав Валиев.



Турнир памяти Шевалье Нусуева станет контрольным для главных претендентов на участие в первенстве мира U23 — Ислама Дудаева (до 61 кг), Начына Куулара (до 65 кг), Магома Дибиргаджиева (до 70 кг), Гаджи Набиева (до 74 кг) и Расула Магомедова (до 97 кг). В остальных весах он станет решающим этапом отбора на «мир» U23.



Победитель турнира получит $ 3 тыс. За второе и третье места спортсмены будут премированы $ 2 тыс. и $ 1 тыс. соответственно. Тренер победителя также получит $ 1 тыс.