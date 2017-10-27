КПРФ победил «Политех» и вышел в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу

Московский КПРФ в ответном матче 1/8 финала Кубка мира по мини-футболу на своей площадке победил питерский «Политех» со счётом 5:2. В первой встрече также сильнее были подопечные Бесика Зоидзе. Таким образом, «коммунисты» вышли в четвертьфинал соревнований, где сыграют либо с «Сибиряком», либо со «Спартаком».

Мини-футбол. Кубок России

1/8 финала. Ответный матч



КПРФ (Москва) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 5:2 (3:0)

Голы: Сирило, 11 (1:0), Багиров, 20 (2:0), Адри, 25 (3:0, 10м), Дяк, 30 (3:1), Лин, 46 (4:1), Дяк, 50 (4:2), Шакиров, 50 (5:2)

Первый матч: 6:1.