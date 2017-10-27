ДЮСШ «Рекорд» с победы стартовал на КМ по хоккею с мячом среди женских команд

Иркутская команда ДЮСШ «Рекорд» с победы стартовала на женском Кубке мира по хоккею с мячом в Кунгельве (Швеция). Единственный представитель России на этих соревнований в первом туре группового этапа разгромил шведский АИК со счётом 7:0.

В матче второго тура, который также состоится 27 октября, подопечные Александра Межуева поспорят с ещё одной шведской командой — «Сунвёра».

28 октября россиянки сыграют со шведским клубом «Вилла Лидчёпинг». Победитель группы выйдет в плей-офф.

Кубок мира по хоккею с мячом завершится 29 октября.