Команда Сидоровой не вышла в 1/4 финала ТБШ по кёрлингу в Канаде

Российская команда со скипом Анной Сидоровой не смогла выйти в четвертьфинал турнира «Большого шлема» серии «Мастерс» по кёрлингу в Ллойдминстере (Канада). В матче тай-брейка за выход в плей-офф Сидорова вместе с Маргаритой Фоминой, Александрой Раевой, Нкеирукой Эзех и Алиной Ковалёвой уступили американкам со спиком Джейми Синклер со счётом 4:8.

«Американки были точнее нас в выполнении своих заданий. Ряд ошибок, допущенных нами, не позволил повести игру в нужном нам направлении», — приводит слова тренера команды Светланы Калалб официальный сайт Федерации кёрлинга России.