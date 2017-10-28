Билалов выиграл турнир «Большого шлема» по дзюдо в Абу-Даби

В заключительный день турнира «Большого шлема» по дзюдо, который завершился в Абу-Даби (ОАЭ), российские спортсмены завоевали три медали — золото и две бронзы. Победу в весовой категории до 100 кг одержал Нияз Билалов,Кирилл Денисов стал бронзовым призёром. В весе свыше 100 кг бронзу взял Антон Кривобоков.

Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Абу-Даби, ОАЭ

Мужчины. До 100 кг

1. Нияз Билалов (Россия).

2. Тома Никифоров (Бельгия).

3. Кирилл Денисов (Россия) и Петер Пальчик (Израиль).

Свыше 100 кг

1. Сириль Маре (Франция).

2. Мацей Сарнацки (Польша).

3. Антон Кривобоков (Россия) и Ор Сассон (Израиль)…

7. Андрей Волков (Россия).