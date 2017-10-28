Билалов выиграл турнир «Большого шлема» по дзюдо в Абу-Даби

В заключительный день турнира «Большого шлема» по дзюдо, который завершился в Абу-Даби (ОАЭ), российские спортсмены завоевали три медали — золото и две бронзы. Победу в весовой категории до 100 кг одержал Нияз Билалов,Кирилл Денисов стал бронзовым призёром. В весе свыше 100 кг бронзу взял Антон Кривобоков.
Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Абу-Даби, ОАЭ
Мужчины. До 100 кг
1. Нияз Билалов (Россия).
2. Тома Никифоров (Бельгия).
3. Кирилл Денисов (Россия) и Петер Пальчик (Израиль).
Свыше 100 кг
1. Сириль Маре (Франция).
2. Мацей Сарнацки (Польша).
3. Антон Кривобоков (Россия) и Ор Сассон (Израиль)…
7. Андрей Волков (Россия).