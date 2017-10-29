Богомоев, Касумов и Хугаев победили на турнире на призы Семёнова в Нефтеюганске

В Нефтеюганске завершился международный турнир по вольной борьбе на призы депутата Думы ХМАО Владимира Семёнова. В весе до 61 кг победил россиянин Александр Богомоев, который возобновил карьеру после участия в массовой драке в апреле и разрыва селезёнки. В весовой категории до 70 кг Исраил Касумов в финале оказался сильнее Заурбека Сидакова, а в весе до 125 кг не было равных Алану Хугаеву. В категории до 86 кг Заур Макиев проиграл в финале азербайджанцу Александру Гостиеву.



Вольная борьба. Международный турнир на призы Владимира Семёнова. Нефтеюганск, Россия

Весовая категория до 61 кг

1. Александр Богомоев (Россия).

2. Азамат Ходов (Россия).

3. Шамиль Омаров (Россия).

3. Чингисхан Эрдоган (Турция).

Весовая категория до 70 кг

1. Исраил Касумов (Россия).

2. Заурбек Сидаков (Россия).

3. Ильдус Гиниатуллин (Россия).

3. Анзор Закуев (Россия).



Весовая категория до 86 кг

1. Александр Гостиев (Азербайджан).

2. Заур Макиев (Россия).

3. Артур Найфонов (Россия)

3. Батырбек Цакулов (Россия).



Весовая категория до 125 кг

1. Алан Хугаев (Россия).

2. Заур Козонов (Россия).

3. Сослан Хинчагов (Россия).

3. Ацамаз Газзаев (Россия).