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«Газпром-Югра» разгромил «Алмаз-АЛРОСА» в первом матче 1/8 финала Кубка России

29 октября 2017, воскресенье. 18:27 Другие

Югорский «Газпром-Югра» разгромил команду «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного в первом матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу со счётом 11:3. Четыре раза в составе югорской команды отличился Дмитрий Лысков, хет-трик оформил Марсенио, дважды забил Кайо.

Ответная встреча, в которой определится последний четвертьфиналист национального Кубка, состоится 30 октября.

Мини-футбол. Кубок России. 1/8 финала. Первый матч

«Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 3:11 (1:7).
Голы: Сергеев, 17, Цай, 39, 41 – Лысков, 8, 14, 24, 41, Марсенио, 9, 10, 28, Кайо, 22, 39, Шаяхметов, 24, Давыдов, 33.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МФК Газпром-Югра
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