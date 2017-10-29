Шпажисты РФ взяли серебро этапа Кубка мира в Берне

Российские шпажисты Антон Глебко, Павел Сухов, Сергей Бида и Сергей Ходос стали серебряными призёрами командного турнира на этапе Кубка мира по фехтованию, который завершился в Берне (Швейцария).

В ходе соревнований российские спортсмены победили немцев (45:34), чехов (45:44) и итальянцев (35:31). В решающем поединке отечественные шпажисты уступили южнокорейцам со счётом 39:45.

Бронзовыми призёрами стали японцы, одолевшие итальянцев (18:15).

Фехтование. Этап Кубка мира. Берн, Швейцария

Мужчины. Шпага. Команды

1. Южная Корея.

2. Россия.

3. Япония.