Шпажисты РФ взяли серебро этапа Кубка мира в Берне

Российские шпажисты Антон Глебко, Павел Сухов, Сергей Бида и Сергей Ходос стали серебряными призёрами командного турнира на этапе Кубка мира по фехтованию, который завершился в Берне (Швейцария).
В ходе соревнований российские спортсмены победили немцев (45:34), чехов (45:44) и итальянцев (35:31). В решающем поединке отечественные шпажисты уступили южнокорейцам со счётом 39:45.
Бронзовыми призёрами стали японцы, одолевшие итальянцев (18:15).
Фехтование. Этап Кубка мира. Берн, Швейцария
Мужчины. Шпага. Команды
1. Южная Корея.
2. Россия.
3. Япония.
Шпажист Пак выиграл этап Кубка мира в Берне, россияне — за чертой призёров