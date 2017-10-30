МФК «Газпром-Югра» вновь разгромил «Алмаз-АЛРОСА» и вышел в четвертьфинал КР

Югорский «Газпром-Югра» в ответном матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу обыграл команду «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного со счётом 6:1. Четыре гола на счету Дмитрия Лыскова. В первой встрече югорский коллектив оказался сильнее со счётом 11:3.
Мини-футбол. Кубок России. 1/8 финала. Ответный матч
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) – 6:1 (4:0).
Голы: Лысков, 3 (1:0); Лысков, 10 (2:0); Волынюк, 16 (3:0); Лысков, 17 (4:0); Лысков, 39 (5:0); Родионов, 41 (5:1); Шаяхметов, 47 (6:1).
Первый матч: 11:3.
Четвертьфинальные пары
«Норильский никель» (Норильск) — «Дина» (Москва).
«Автодор» (Смоленск) – «Синара» (Екатеринбург).
КПРФ (Москва) – «Сибиряк» (Новосибирск).
«Ухта» (Ухта) – «Газпром-Югра» (Югорск).