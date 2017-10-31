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Чемпионат Европы—2018 по тяжёлой атлетике пройдёт в Тиране

31 октября 2017, вторник. 17:44 Другие

Европейская федерация тяжёлой атлетики приняла решение о проведении чемпионата Европы 2018 года в Тиране (Албания), сообщает Inside the Games. Изначально право организовать соревнования было доверено Анталии, однако EWF была вынуждена искать другого хозяина чемпионата после дисквалификации Федерации тяжёлой атлетики Турции на один год.

«Мы получили интересное предложение от Албании и решили принять его. Малое время на подготовку — безусловно, вызов, но мы верим в успешную организацию и проведение соревнований», — рассказал президент Европейской федерации тяжёлой атлетики Антонио Урсо.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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31 октября 2017, вторник
17:44 Чемпионат Европы—2018 по тяжёлой атлетике пройдёт в Тиране
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