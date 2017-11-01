Иран обыграл Мексику и вместе с РФ вышел в плей-офф Межконтинентального кубка

Сборная Ирана по пляжному футболу в заключительном матче второго тура группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае обыграла Мексику со счётом 4:1.

После этой победы у иранцев и также выступающих в группе В российских футболистов стало по шесть очков, что гарантировало обеим командам участие в плей-офф турнира. 2 ноября лидеры разыграют первое место в группе, а Мексика и Парагвай поспорят за первые очки на турнире.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок-2017. Дубай, ОАЭ

Группа В. Второй тур

Мексика – Иран – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3).