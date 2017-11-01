Сборные России одержали победу в 5-м туре командного ЧЕ по шахматам

В пятом туре командного чемпионата Европы по шахматам на Крите мужская сборная России победила команду Турции со счётом 3,5:0,5. Победу в своих партиях одержали Александр Грищук, Максим Матлаков и Даниил Дубов, вничью сыграл Ян Непомнящий.

На первом месте после пяти туров идет команда Хорватии, в активе которой 9 матчевых очков. На 1 очко отстают сборные Венгрии, России, Армении и Польши. В шестом туре россияне сыграют с поляками.

В женских соревнованиях сборная России выиграла у команды Испании со счётом 3:1. Екатерина Лагно и Александра Горячкина одержали победы, вничью свели свои партии Александра Костенюк и Валентина Гунина. Россиянки сохраняют единоличное лидерство — 10 матчевых очков. В шестом туре, который состоится 3 ноября, соперником российских шахматисток также станет сборная Польши.