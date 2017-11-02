Парагвайцы одержали волевую победу над мексиканцами на Межконтинентальном кубке

Сборная Мексики проиграла команде Парагвая на старте третьего игрового дня Межконтинентального кубка по пляжному футболу в Дубае со счётом 4:5. Для мексиканцев это поражение стало третьим кряду, парагвайцы одержали первую победу.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай. Группа B. Третий тур

Мексика — Парагвай — 4:5 (2:2, 2:0, 0:3)

Голы: Карбальо, 4 (0:1); Самано Алеман, 4 (1:1); Карбальо, 6 (1:2); Мальдонадо, 7 (2:2); Торрес Пинеда, 14 (3:2); Мальдонадо 18 (4:2); Ролон, 27, (4:3); Карбальо, 34 (4:4); Баррето, 35 (4:5).

В полуфинал из группы B вышли сборные России и Ирана, которые 2 ноября в очной встрече определят победителя квартета.