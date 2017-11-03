В Пекине (Китай) стартовал третий этап Гран-при по фигурному катанию. В коротком танце олимпийские чемпионы россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли третье место. Их соотечественники, Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, – четвёртые. Лидерство захватили французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.
Фигурное катание. Гран-при. Третий этап. Пекин
Танцевальные пары. После короткого танца
1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 81,10.
2. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 72,66.
3. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв (Россия) – 72,34.
4. Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (Россия) – 67,62.
Боброва и Соловьёв — третьи после короткого танца на этапе Гран-при в Пекине
В Пекине (Китай) стартовал третий этап Гран-при по фигурному катанию. В коротком танце олимпийские чемпионы россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли третье место. Их соотечественники, Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, – четвёртые. Лидерство захватили французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке