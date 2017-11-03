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Боброва и Соловьёв — третьи после короткого танца на этапе Гран-при в Пекине

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В Пекине (Китай) стартовал третий этап Гран-при по фигурному катанию. В коротком танце олимпийские чемпионы россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли третье место. Их соотечественники, Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, – четвёртые. Лидерство захватили французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Фигурное катание. Гран-при. Третий этап. Пекин
Танцевальные пары. После короткого танца
1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 81,10.
2. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 72,66.
3. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв (Россия) – 72,34.
4. Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (Россия) – 67,62.

Гран-при-2017/18. Танцы на льду. Короткий танец
03 ноября 2017 года, пятница. 10:30 МСК
1 Франция 81.10
2 США 72.66
3 Россия 72.34
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дмитрий Соловьёв Екатерина Боброва
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