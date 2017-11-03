Бобслеисты Фомин и Мокроусов победили на Кубке России в Сочи в двойках

В Сочи стартовал Кубок России по бобслею. В соревнованиях двоек у мужчин победу одержали Святослав Фомин и Максим Мокроусов. Вторыми стали Максим Иванов и Георгий Кузьменко, третьими – Данила Савельев и Александр Солдатенков.
Бобслей. Кубок России. Сочи
Мужчины. Двойки
1. Святослав Фомин / Максим Мокроусов (Москва — Липецкая область) – 1.52,81.
2. Максим Иванов / Георгий Кузьменко (Москва) – 1.53,50.
3. Данила Савельев / Александр Солдатенков (Москва, Иркутская область – Москва, Курская область) – 1.53,56.