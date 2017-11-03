«Сибиряк» разгромил «Дину» в чемпионате России по мини-футболу

В первом матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Сибиряк» на своей площадке разгромил «Дину» со счётом 12:3. В составе хозяев хет-трики оформили Сергей Покотыло и Руслан Кудзиев, по два раза отличились Жоан и Никита Анисимов.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 6-й тур. Первый матч

«Сибиряк» (Новосибирск) – «Дина» (Москва) – 12:3 (6:2).

Голы: Дарлан, 4, Покотыло, 12, 34, 41, Жоан, 14, 15, Плахов 24, Анисимов 24, 43, Кудзиев, 33, 33, 34 – Лович, 14, 16, Крутый, 42.