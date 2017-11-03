Сборные России лидируют на командном ЧЕ по шахматам

В шестом туре командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на Крите, мужская сборная России победила команду Польши со счётом 2,5:1,5. Победу одержал Ян Непомнящий, вничью свели свои партии Александр Грищук, Никита Витюгов и Максим Матлаков. Первое-второе места с 10 матчевыми очками в активе делят команды Венгрии и России. На одно очко отстают сборные Азербайджана и Хорватии. В седьмом туре россияне сыграют с хорватами.

В женском турнире сборная России сыграла вничью с командой Польши — 2:2. Все партии завершились миром. Вничью со своими соперницами сыграли Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина и Александра Горячкина. Россиянки сохраняют единоличное лидерство на турнире, набрав 11 матчевых очков. В седьмом туре их соперником станет сборная Италии.