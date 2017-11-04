Аверина завоевала золото в скрэтче на этапе Кубка мира по велотреку в Польше

Российская гонщица Мария Аверина завоевала золотую медаль в скрэтче на первом этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в Прушкове (Польша). Второй финишировала Юстина Качковская из Польши. Третье место заняла Оливия Балейзите из Литвы.

В женской гонке по очкам на 20 км победила бельгийка Лотте Копецки, опередив на два очка украинку Анну Соловей, на три – француженку Корали Демай. Россиянка Гульназ Бадыкова заняла 13-е место.

Фото доступно в официальном «Твиттере» Федерации велоспорта России.