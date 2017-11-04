Сборная КНДР по тяжёлой атлетике отказалась от выступления на ЧМ в США

Сборная КНДР по тяжёлой атлетике отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдёт в Анахайме (США, штат Калифорния) с 28 ноября по 5 декабря, сообщает Inside the games. Национальная федерация тяжёлой атлетики КНДР не дала Международной федерации тяжёлой атлетики объяснений по поводу решения о бойкоте. Скорее всего, причиной такого шага стала напряжённость в политических отношениях США и КНДР.



В октябре IWF из-за обострения ситуации на корейском полуострове перенесла чемпионат мира среди юниоров 2018 года из КНДР в Узбекистан.

Отметим, что КНДР является одним из лидеров международной тяжёлой атлетики. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро северокорейские штангисты завоевали золото и три серебра, а на чемпионате мира 2015 года стали обладателями золота, серебра и двух бронзовых наград. Кроме того, представителям КНДР принадлежат три действующих мировых рекорда.

Не выступят на чемпионате мира и тяжелоатлеты из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции, Болгарии и Украины, так как национальные федерации этих стран были отстранены IWF на год из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.