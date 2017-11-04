Ефимова выступит на ЧР по плаванию в короткой воде в Казани

Трёхкратная медалистка Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова примет участие в этапе Кубка мира по плаванию в Токио, который пройдёт 14-15 ноября, а также в чемпионате России в 25-метровом бассейне в Казани, намеченный на срок с 18 по 22 ноября. Об этом на официальной странице Efimova Team в «Фейсбуке» сообщила генеральный директор команды Анна Митькова.



В Токио Ефимова выступит на дистанциях 100 и 200 метров брассом, а также в плавании на 100 метров комплексом. На чемпионате России Юлия поплывёт 50, 100 и 200 метров брассом, а также 100 и 200 метров комплексом.