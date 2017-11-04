«Динамо-Виктор» победило «СГАУ-Саратов» и поднялось на второе место в ЧР

«СГАУ-Саратов» в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке уступил «Динамо-Виктор» из Ставрополя со счётом 23:29. Самым результативным гандболистом встречи стал Антон Отрезов, забивший 8 голов.



«Динамо-Виктор» одержало пятую победу в семи матчах и поднялось на второе место в турнирной таблице, а саратовцы потерпели четвёртое поражение.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 23:29 (11:14)

Посмотреть запись этого противостояния можно на официальном сайте Федерации гандбола России.