До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Динамо-Виктор» победило «СГАУ-Саратов» и поднялось на второе место в ЧР

Другие

«СГАУ-Саратов» в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке уступил «Динамо-Виктор» из Ставрополя со счётом 23:29. Самым результативным гандболистом встречи стал Антон Отрезов, забивший 8 голов.

«Динамо-Виктор» одержало пятую победу в семи матчах и поднялось на второе место в турнирной таблице, а саратовцы потерпели четвёртое поражение.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 23:29 (11:14)

Посмотреть запись этого противостояния можно на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ГК Динамо-Виктор
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент