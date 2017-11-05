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175 лет назад 2016
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Коляда: пока не могу поверить в случившееся, но очень счастлив

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Россиянин Михаил Коляда поделился эмоциями от победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине.

«Я пока не могу до конца поверить в случившееся, но очень счастлив. В произвольной программе не всё получилось, я допустил несколько важных ошибок. Это то, над чем мне предстоит работать на тренировках», — приводит слова Коляды официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Напомним, что Коляда стал третьим в произвольной программе, но в по сумме баллов одержал победу. Второе место занял китаец Цзинь Боян, а замкнул тройку призёров американец Макс Аарон.

Россиянин Коляда победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине
Источник: Официальный сайт Международного союза конькобежцев Сообщить об ошибке
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