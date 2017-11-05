Коляда: пока не могу поверить в случившееся, но очень счастлив

Россиянин Михаил Коляда поделился эмоциями от победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине.

«Я пока не могу до конца поверить в случившееся, но очень счастлив. В произвольной программе не всё получилось, я допустил несколько важных ошибок. Это то, над чем мне предстоит работать на тренировках», — приводит слова Коляды официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Напомним, что Коляда стал третьим в произвольной программе, но в по сумме баллов одержал победу. Второе место занял китаец Цзинь Боян, а замкнул тройку призёров американец Макс Аарон.