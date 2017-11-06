Глейхенгауз: оценка за технику Загитовой в произвольной должна уйти за 80 баллов

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, который сопровождал Алину Загитову на этап Гран-при в Китае, прокомментировал победное выступление своей подопечной.

«В короткой программе Алина была немного зажата, это было связано с волнением из-за участия в первом для себя этапе Гран-при во взрослой категории, но это не должно быть оправданием, поэтому мы после проката обсудили все детали и провели работу над ошибками. Настраивались на произвольную немного по-другому, и это дало свой результат! В произвольной программе Алина не выглядела как дебютантка, а вышла, чтобы показать все своё мастерство и побороться за победу, почти все удалось, но это, конечно, же не предел, техническая оценка Загитовой при идеальном прокате произвольной программы должна уйти за 80 баллов, с точки зрения второй оценки прокат был высокого уровня!

Показательный танец называется «Жрица огня». Музыку для этого номера я нашёл ещё летом и сразу понял, как вижу номер и кто его будет катать, поставили мы его вместе с Этери, считаю его очень интересным в плане хореографии и стиля, хотел показать, что Алина может быть разной в хореографии и что мы работаем над владением коньком и телом, чтобы ставить номера такого уровня. Думаю, многие заметили сексуальность в этом номере, но не пошлость, это очень важная грань и здесь огромная заслуга Этери, так как она точно знает, как правильно преподнести женскую сексуальность», — приводит слова Глейхенгауза zubakovsport.com.

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