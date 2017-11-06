Сборную России могут лишить гимна и участия в церемонии открытия ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможные наказания России за скандал с государственной поддержкой допинга и махинациями с пробами на Играх 2014 года в Сочи, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

Так, МОК может допустить сборную России к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане с запретом на участие в церемонии открытия и исполнение национального гимна. Глава МОК Томас Бах ранее заявил, что не допустит «коллективной ответственности» спортсменов. При этом президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что Россия не будет выступать на Играх под нейтральным флагом. В результате перед МОК встал выбор наказания, которое должно быть вынесено в декабре после докладов двух комиссий МОК.