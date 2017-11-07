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175 лет назад 2016
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Круглов — о запрете гимна РФ на ОИ-2018: можно допустить всё что угодно

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Многократный чемпион мира по биатлону Николай Круглов прокомментировал возможный допуск российских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане при условии, что на турнире не будет исполняться гимн страны.

«Пока не увижу эту информацию в официальных источниках, комментировать ничего не буду. Нужно разбираться в нюансах и деталях, смотреть мотивировочную часть, когда она появится. Мы не знаем, для чего принимаются подобного рода санкции.

В свете последних событий можно допустить всё что угодно. Стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом? Это точно решать не мне», — приводит слова Круглова RT.

Сборную России могут лишить гимна и участия в церемонии открытия ОИ-2018
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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