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175 лет назад 2016
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Австрийский пловец Штеффан дисквалифицирован на год из-за гептаминола

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Себастьян Штеффан, входящий в число самых перспективных молодых пловцов Австрии, отстранён от выступлений на год из-за проваленного допинг-теста. Положительная проба была взята после победы Штеффана в четырёх дисциплинах на национальном чемпионате, прошедшем в июле. Об этом сообщает Daily News.

В пробе 20-летнего пловца обнаружен гептаминол — препарат, улучшающий циркуляцию крови за счёт увеличения частоты сердечных сокращений. У Штеффана есть право подать апелляцию в течение ближайших четырёх недель.

Источник: Daily News Сообщить об ошибке
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