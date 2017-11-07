Австрийский пловец Штеффан дисквалифицирован на год из-за гептаминола

Себастьян Штеффан, входящий в число самых перспективных молодых пловцов Австрии, отстранён от выступлений на год из-за проваленного допинг-теста. Положительная проба была взята после победы Штеффана в четырёх дисциплинах на национальном чемпионате, прошедшем в июле. Об этом сообщает Daily News.



В пробе 20-летнего пловца обнаружен гептаминол — препарат, улучшающий циркуляцию крови за счёт увеличения частоты сердечных сокращений. У Штеффана есть право подать апелляцию в течение ближайших четырёх недель.