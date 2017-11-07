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175 лет назад 2016
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Фигуристы Ильиных и Шибнев выиграли короткую программу на этапе КР в Казани

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Москвичи Елена Ильиных и Антон Шибнев победили в короткой программе соревнований танцоров на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Среди кандидатов в мастера спорта лидируют Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.

Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Танцы на льду. После короткого танца

Мастера спорта
1. Елена Ильиных/Антон Шибнев – 61,18 (Москва).
2. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Москва) – 58,06.
3. Анастасия Сафронова/Илья Зимин (Санкт-Петербург) – 48,86.

Кандидаты в мастера спорта
1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Москва) – 64,80.
2. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Московская область) – 62,90.
3. Полина Иваненко/Даниил Карпов (Москва) – 60,14.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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