Лихачёв: сборная России по пляжному футболу выполнила задачу на сезон

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв оценил выступление команды на Межконтинентальном кубке в Дубае, где россияне впервые в истории не попали в число призёров, а также прокомментировал итоги сезона в целом.

«Если отделять результат от игры, можно сказать, что результат получился не очень положительным. Что касается футбола, то во всех матчах мы выглядели в той или иной степени неплохо. Однако определяющим с точки зрения итоговой оценки стало поражение от Португалии в игре, которую по всем показателям мы должны были выигрывать, в которой имели преимущество, создали больше голевых моментов. Но, к сожалению, и удача от нас отвернулась, и мы не сумели при счёте 2:1 решить в свою пользу те моменты, которые у нас были. Думаю, если бы мы смогли сделать счёт 3:1, то у португальцев не было бы шансов спасти игру. А получилось, что мы пропустили наикурьёзнейший гол от вратаря сборной Португалии, который во многом и определил исход полуфинала.



Считаю большим достижением, что мы шесть лет находились в тройке, завоевали три титула, два серебра и одну бронзу. Уж точно мы не думали, что в этом году выпадем из призовой тройки. Но даже по теории вероятности такое должно было когда-то случиться – вот этот момент и наступил. Хотя, на мой взгляд, мы заслуживали право и в этом году завершить турнир в тройке лучших команд.



Задачу на сезон перед нами ставил вице-президент РФС Сергей Вячеславович Анохин, и звучала она чётко и понятно: выиграть Евролигу в сезоне 2017 года. Мы эту задачу выполнили, тем самым завоевав путёвку на Межконтинентальный кубок. Радует, что сумели решить главную задачу сезона, но немного обидно, что после недавнего матча с Португалией нельзя называть сезон выдающимся. Впрочем, считаю, мы можем занести этот сезон себе в актив», — приводит слова Лихачёва Beachsoccerrussia.