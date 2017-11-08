Тихонов: вы спортсменов спросили, чтобы решать за них, ехать или не ехать на ОИ?

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия

«Все успокоились к осени, когда стало казаться, что скандал затихает, а он разгорелся с новой силой, и наша сторона оказалась к этому не готова. Сейчас вместо того, чтобы обсуждать дальнейшую защиту спортсменов и то, как выбираться из сложившейся ситуации, мы слышим на телевидении маниакальный бред про необходимость выйти из олимпийского движения и бойкотировать Олимпийские игры. Говорят об этом политики, люди искусства, общественные деятели, которые спортом никогда не занимались и не знают, каково это — быть в шкуре спортсмена.



Люди, вы что с ума посходили? Спортсмены же не лезут в сельское хозяйство, не лезут в космонавтику, так зачем выносить спортивные вопросы на обсуждение неспортивных людей? Наши проблемы как раз и состоят в том, что ключевые посты в спорте занимают люди без специального образования. Спорт всегда на виду, поэтому и решать его проблемы должны профессионалы, а мы их растеряли.



В МОК у нас осталось минимальное представительство: Тарпищев, Жуков и Исинбаева, при этом от них мало что зависит. Ни в одной комиссии, ни в Исполкоме МОК нет наших представителей. Немцы оказывают МОК спонсорскую помощь, американцы и их союзники занимают ключевые посты в ВАДА. Соответственно, кто платит, тот и заказывает музыку, поэтому мы вынуждены слушать их музыку. Мы всё время говорим о триллионах разворованных денег, а стать спонсорами МОК не могли никак.



Сейчас только и обсуждают ехать в Корею или не ехать, с гимном или без гимна. Ещё никто ничего не решил. У нас никто не может провести анализ. Перед Рио-де-Жанейро тоже были проблемы, но мы завоевали 19 золотых медалей и 57 всего и доказали, что они были чисты. Значит, мы можем выигрывать без допинга, но у нас никогда не прислушиваются к профессионалам. Вы спортсменов спросили, чтобы решать за них? На что они потратили годы подготовки? На воплощение мечты своей жизни — попасть на Олимпийские игры и стать там чемпионами», — написал Тихонов в своём блоге.