Игроки в американский футбол игроки вытолкали с поля застрявшую машину «скорой»

В матче между школьными командами по американскому футболу произошёл забавный инцидент. Игроки команды «Нортмор» вытолкали с поля застрявшую машину скорой помощи.



Квотербек одной из команд получил травму во время матча, поэтому на поле вызвали скорую. В итоге, медицинская помощь нападающему не потребовалась, однако автомобиль уже приехал на поле и застрял. Спортсменам пришлось выталкивать машину собственными силами, с чем они благополучно справились.

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