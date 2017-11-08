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175 лет назад 2016
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Игроки в американский футбол игроки вытолкали с поля застрявшую машину «скорой»

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В матче между школьными командами по американскому футболу произошёл забавный инцидент. Игроки команды «Нортмор» вытолкали с поля застрявшую машину скорой помощи.

Квотербек одной из команд получил травму во время матча, поэтому на поле вызвали скорую. В итоге, медицинская помощь нападающему не потребовалась, однако автомобиль уже приехал на поле и застрял. Спортсменам пришлось выталкивать машину собственными силами, с чем они благополучно справились.

Видео можно посмотреть на странице ABC News‏ в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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