Москвичи Елена Ильиных и Антон Шибнев победили в танцах на льду на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Среди кандидатов в мастера спорта лучшими стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.
Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Танцы на льду. Итоговое положение
Мастера спорта
1. Елена Ильиных/Антон Шибнев (Москва) – 147,64.
2. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Москва) – 144,72.
3. Анастасия Сафронова/Илья Зимин (Санкт-Петербург) – 126,30.
Кандидаты в мастера спорта
1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Москва) – 154,32.
2. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Московская область) – 152,96.
3. Полина Иваненко/Даниил Карпов (Москва) – 140,86.
Ильиных и Шибнев победили в танцах на льду на этапе Кубка России в Казани
Москвичи Елена Ильиных и Антон Шибнев победили в танцах на льду на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Среди кандидатов в мастера спорта лучшими стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке