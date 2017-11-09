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Просвирнова, Елистратов, Ан – в 1/4 финала 3-го этапа КМ по шорт-треку на 500 м

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В Шанхае (Китай) продолжается третий этапа Кубка мира по шорт-треку. Пятеро россиян пробились в четвертьфинал соревнований на дистанции 500 м. В отборочном старте Софья Просвирнова заняла первое место, олимпийский чемпион Семён Елистратов и шестикратный олимпийских чемпион Виктор Ан — второе, Татьяна Бородулина и Денис Айрапетян – третье.

Ещё одна представительница России Юлия Шишкина завершила борьбу в первом круге, получив дисквалификацию.

Этап Кубка мира по шорт-треку в Шанхае завершится 12 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виктор Ан Семён Елистратов Софья Просвирнова Татьяна Бородулина
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