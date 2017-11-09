Фигуристы Ефимова и Коровин победили на этапе Кубка России в Казани

Петербуржцы Алиса Ефимова и Александр Коровин победили в соревнованиях спортивных пар среди мастеров спорта на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Среди кандидатов в мастера спорта первенствовали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов из Санкт-Петербурга.

Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань

Спортивные пары. После короткой программы



Мастера спорта

1. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Санкт-Петербург) – 66,34.

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 64,76.

3. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Пермский край) – 62,64.



Кандидаты в мастера спорта

1. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 57,60.

2. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Пермский край) – 56,74.

3. Татьяна Лыйрова/Максим Селькин (Пермский край) – 51,34.