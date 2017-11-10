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Лыжники Большунов и Непряева — вторые в спринте на соревнованиях в Финляндии

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Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева заняли вторые места в спринтерских гонках классическим стилем на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Олосе (Финляндия).

Большунов проиграл 0,28 секунды финну Ристоматти Хакола (2.56,85). Третьим финишировал ещё один представитель России Андрей Парфёнов (+1,83).

В женских соревнованиях победила норвежка Анна Свендсен (3.28,28). Непряева уступила ей 0,41 секунды. Третьей стала Юстина Ковальчик из Польши (+1,42).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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