Лыжники Большунов и Непряева — вторые в спринте на соревнованиях в Финляндии

Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева заняли вторые места в спринтерских гонках классическим стилем на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Олосе (Финляндия).
Большунов проиграл 0,28 секунды финну Ристоматти Хакола (2.56,85). Третьим финишировал ещё один представитель России Андрей Парфёнов (+1,83).
В женских соревнованиях победила норвежка Анна Свендсен (3.28,28). Непряева уступила ей 0,41 секунды. Третьей стала Юстина Ковальчик из Польши (+1,42).