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Просвирнова — третья на этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае на 500 м

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Россиянка Софья Просвирнова стала третьей на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае. Победу одержала канадка Ким Боутен. Среди мужчин в аналогичной дисциплине первенствовал китаец Ву Дацзин.

Шорт-трек. Кубок мира. Третий этап. Шанхай, Китай

Мужчины. 500 м
1. Ву Дацзин (Китай).
2. И Ра Сео (Южная Корея).
3. До Кьюм Ким (оба –Южная Корея)…
12. Виктор Ан (Россия)…
14. Денис Айрапетян (Россия)…
16. Семён Елистратов (Россия).

Женщины. 500 м
1. Ким Боутен (Канада).
2. Арианна Фонтана (Италия).
3. Софья Просвирнова (Россия)…
20. Татьяна Бородулина (Россия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Софья Просвирнова Татьяна Бородулина
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