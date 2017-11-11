Просвирнова — третья на этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае на 500 м

Россиянка Софья Просвирнова стала третьей на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае. Победу одержала канадка Ким Боутен. Среди мужчин в аналогичной дисциплине первенствовал китаец Ву Дацзин.

Шорт-трек. Кубок мира. Третий этап. Шанхай, Китай



Мужчины. 500 м

1. Ву Дацзин (Китай).

2. И Ра Сео (Южная Корея).

3. До Кьюм Ким (оба –Южная Корея)…

12. Виктор Ан (Россия)…

14. Денис Айрапетян (Россия)…

16. Семён Елистратов (Россия).



Женщины. 500 м

1. Ким Боутен (Канада).

2. Арианна Фонтана (Италия).

3. Софья Просвирнова (Россия)…

20. Татьяна Бородулина (Россия).