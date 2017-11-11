«Сибиряк» проиграл «Тюмени» и прервал серию из 10 побед в ЧР по мини-футболу

«Тюмень» победила «Сибиряк» со счётом 3:2 в первом матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу. 12 ноября эти команды встретятся вновь.

Подопечные Игоря Путилова одержали седьмую победу в 11 матчах при трёх ничьих и одном поражении, оставшись на третьей позиции. Команда Евгения Куксевича потерпела первое поражение в 11 встречах и сохранила лидерство в турнирной таблице.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

7-й тур. Первый матч



«Тюмень» — «Сибиряк» (Новосибирск) — 3:2 (3:1)

Голы: Чухрий, 4 (1:0), Соколов, 12 (2:0), Умберто, 15 (2:1), Антошкин, 25 (3:1), Дарлан, 40 (3:2).