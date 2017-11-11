«Газпром-Югра» одолел «Дину» в ЧР по мини-футболу

«Газпром-Югра» на выезде одолел «Дину» в первом матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 3:2. Победный гол на 47-й минуте забил Данил Давыдов.

«Газпром-Югра» возглавляет турнирную таблицу, «Дина» занимает 10-е место. Второй матч в рамках седьмого тура соперники проведут 12 ноября на той же площадке.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Седьмой тур. Первый матч

«Дина» (Москва) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:3 (1:2).

Голы: Ситников, 22, Стародубов, 45 — Марсенио, 2, Лович, 17 (а/г), Давыдов, 47.