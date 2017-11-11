До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дзюдоист Ринер взял золото ЧМ в абсолютной весовой категории, Михайлин — 7-й

Другие

Двукратный олимпийский чемпион, французский дзюдоист Тедди Ринер выиграл чемпионат мира в абсолютной весовой категории, который прошёл в Марракеше (Марокко). В финале Ринер победил представителя Бельгии Тому Никифорова. Бронзовыми призёрами стали японец Такеши Оджитани и кубинец Алекс Гарсия Мендоза.

Россиянин Александр Михайлин, проигравший Никифорову в финале группы С, участвовал в поединках за бронзу, но занял в итоге седьмое место, уступив Гарсии Мендозе.

Ещё трое российских участников до розыгрыша медалей не добрались. Адлан Бисултанов в полуфинале группы D уступил тому же кубинскому дзюдоисту. Антон Брачев и Антон Кривобоков проиграли первые же свои поединки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Адлан Бисултанов Александр Михайлин
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент