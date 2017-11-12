Российские самбисты выиграли медальный зачёт чемпионата мира в Сочи

Сборная России первенствовала в неофициальном общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по самбо, который завершился в Сочи. Было разыграно 27 комплектов наград. На счету россиян 24 медали (17 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые).

Пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали выиграла женская сборная России по самбо. Шесть наград высшей пробы, одно серебро и две бронзы в активе мужской команды по спортивному самбо. Шесть золотых и одну серебряную медали завоевали российские мастера боевого самбо.