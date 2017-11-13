Лазинская: последняя схватка далась непросто, вначале я получила повреждение

12 ноября женская сборная России одержала победу на турнире «Кубок европейских наций — Кубок Алроса» — 2017. В третьем круге россиянки разгромили команду Азербайджана 8-0. Самыми опытными в составе команды были четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы-2016 Ирина Ологонова и двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира и победительница Евроигр Валерия Лазинская.

«В командных соревнованиях всегда переживаешь больше не за себя, а за коллег по команде, — отметила Валерия Лазинская. — Потому что своя победа — это хорошо, но общая победа важнее. В этом году наша команда на Кубке Алроса была представлена более опытным составом, чем у соперниц. Конечно, могло быть и сложнее. Последняя схватка далась мне совсем не просто. В начале поединка я получила повреждение… Пока ещё не ясно, насколько серьёзное, в понедельник пройду обследование. Надеюсь, что всё будет нормально. Ведь Кубок Алроса — это первый старт, фактически начало сезона. Совсем скоро у нас Кубок мира и Кубок России в Чебоксарах».