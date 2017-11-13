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Губерниев: Зайка, мы с тобой! Родная наша!

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева получила обвинения от Международного олимпийского комитета в манипуляциях с допинг-пробами во время Игр-2014 в Сочи и должна предстать перед комиссией МОК в конце ноября.

«Ольга Зайцева причастна к подмене проб в Сочи??? Какие же вы мерзавцы и скоты, господа, сочинившие такое!!! Зайка, мы с тобой!!! Родная наша!!!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

СМИ: Зайцева получила обвинения от МОК в манипуляциях с допинг-пробами
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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