Губерниев: Зайка, мы с тобой! Родная наша!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева получила обвинения от Международного олимпийского комитета в манипуляциях с допинг-пробами во время Игр-2014 в Сочи и должна предстать перед комиссией МОК в конце ноября.

«Ольга Зайцева причастна к подмене проб в Сочи??? Какие же вы мерзавцы и скоты, господа, сочинившие такое!!! Зайка, мы с тобой!!! Родная наша!!!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.