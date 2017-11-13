Скобрев: не страшно, что в Херенвене «пятисотка» у Кулижникова не получилась

Призёр Олимпийских игр 2010 года конькобежец Иван Скобрев прокомментировал результаты Павла Кулижникова на этапе Кубка мира в Херенвене.

«Конечно, Кулижников – красавец! «Тысячу» пробежал – залюбуешься. Сразу обновил равнинный рекорд. Меня очень порадовала реакция Дмитрия Дорофеева на финиш Павла. Как он сразу обрадовался! Показал Паше, что тот не просто первый, что первым и останется. Так, в общем, и вышло. Для Кулижникова отношения с тренером – важнейший фактор успеха. Оба – с непростым характером, но если у них всё хорошо, если они на одной волне, то за результаты Павла можно не беспокоиться. А сейчас видно – нет никаких проблем. Так что победа Кулижникова совсем не удивила.

6-е и 18-е места на коронной «пятисотке»? На этот счёт переживать не стоило. Любая дистанция прощает какие-то ошибки – на разгоне, в поворотах, на финише… Любая, кроме самой короткой. 500 м надо пройти идеально, чеканить каждый шаг. Если что-то пошло не так, особенно на старте, отыграться уже невозможно. Это и случилось с Кулижниковым, он сам признался, что у него были проблемы на разгоне и в первом повороте. Думаю, сказалось отсутствие соревновательной практики – он ведь на международном уровне не выступал ровно год! Плюс из-за травмы долгое время не тренировался. Ничего страшного, что в Херенвене «пятисотка» у Павла не получилась. Может, так даже лучше – будет злее в следующий раз. У Кулижникова по-прежнему есть всё, чтобы доминировать на любимой дистанции.

Единственное, что сейчас может повлиять на Павла, — это неспокойная обстановка вокруг сборной в целом. Кулижников – эмоциональный парень. Бывает вспыльчивым, что-то принимает слишком близко к сердцу. А сейчас только и идут разговоры – поедем мы в Пхёнчхан, не поедем… Если поедем, то под своим флагом или под нейтральным? Боюсь, теоретически это может сбить Павла с настроя. Но если он сумеет не обращать на такие вещи внимания, а ситуация образуется, то всё будет нормально. По факту Кулижников гораздо сильнее конкурентов», — приводит слова Скобрева «Советский спорт».